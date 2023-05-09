Алискеров — о болезни перед дебютом в UFC: «Когда проверяли легкие, думал: хоть бы ничего не услышали»

Российский боец Икрам Алискеров рассказал о проблемах со здоровьем во время подготовки к первому поединку в UFC.

— Я послезавтра вылетаю домой, — сказал Алискеров «СЭ». — У меня кэмп получился очень тяжелый. Я болел, и в месяц Рамадан мне бой дали. Прямо перед началом Рамадана, за 6-7 недель. Отказаться варианта не было. Днем пост держали, а ночью тренировались. Тяжело это все было. Я думаю, нагрузку дал на организм. Сейчас надо восстановиться пару недель, и уже готов к новым вызовам.

— А чем именно болел?

— Я приболел до Рамадана — грипп, температура. Сейчас, перед боем, кашлял сильно. Я знал, что если я в голову себе поставлю, что я болею, обмякну сразу. Убрал из головы полностью. Бой закончился, приехал сюда, до сих пор сильно болею. Просто надо было эту болезнь в сторону убрать и подраться.

— Ты и сейчас сильно кашляешь. Обследования будешь проходить?

— Думаю, это грипп какой-то. Два дня нормально спать не мог. Тренеры тоже волновались перед боем. Еще такое было: я медобследование проходил, проверяли легкие. Я думал: хоть бы ничего не услышали. Еще, не дай Аллах, снимут с боя. Старался так легко дышать, дыхание контролировать, чтобы ничего не услышали они.

На турнире UFC 288 Икрам Алискеров победил Фила Хоуза нокаутом в первом раунде.