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Икрам Алискеров дебютирует в UFC 6 мая

Давид Хачатрян
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30-летний российский боец среднего веса Икрам Алискеров (13-1) начнет свой путь в UFC с боя против 34-летнего американца Фила Хейза (12-4).

Поединок состоится 6 мая на UFC 288 в Лас-Вегасе, США, сообщает ESPN.

Алискеров в сентябре 2022-го принял участие в Претендентской серии Даны Уайта, одолев сабмишном в первом раунде Марио Филипе де Соузу (16-3). До этого Алискеров выступал в Brave CF и Eagle FC.

Хейз в своем последнем бою проиграл Роману Долидзе (12-2) нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 29 октября 2022-го на UFC Fight Night 213 в Лас-Вегасе, США.

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