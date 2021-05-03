Игнатьев победил Косту на RCC9

На турнире RCC9 в Екатеринбурге российский боец ММА Евгений Игнатьев победил бразильца Тайгро Косту.

Поединок проходил в весовой категории до 65,8 кг. После второго раунда Коста не смог продолжить бой из-за рассечения.

Для 26-летнего россиянина это 16-я победа при двух поражениях и двух ничьих. 32-летний бразилец потерпел седьмое поражение в карьере при 16 победах.