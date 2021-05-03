Игнатьев победил Косту на RCC9
17:25
На турнире RCC9 в Екатеринбурге российский боец ММА Евгений Игнатьев победил бразильца Тайгро Косту.
Поединок проходил в весовой категории до 65,8 кг. После второго раунда Коста не смог продолжить бой из-за рассечения.
Для 26-летнего россиянина это 16-я победа при двух поражениях и двух ничьих. 32-летний бразилец потерпел седьмое поражение в карьере при 16 победах.
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