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Игнатьев победил Косту на RCC9

17:25

На турнире RCC9 в Екатеринбурге российский боец ММА Евгений Игнатьев победил бразильца Тайгро Косту.

Поединок проходил в весовой категории до 65,8 кг. После второго раунда Коста не смог продолжить бой из-за рассечения.

Для 26-летнего россиянина это 16-я победа при двух поражениях и двух ничьих. 32-летний бразилец потерпел седьмое поражение в карьере при 16 победах.

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