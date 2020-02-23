Хукер победил Фелдера. Оба бойца попали в больницу

В Окленде (Новая Зеландия) прошел турнир UFC Fight Night 168, в главном бою которого австралиец Дэн Хукер победил американца Пола Фелдера раздельным решением судей. После боя оба спортсмена попали в больницу.

— В конце концов, мы просто два отца, которые зарабатывают на хлеб, — написал Хукер в Instagram, опубликовав совместное фото.

35-летний Фелдер потерпел пятое поражения в ММА при 17 победах (10 нокаутов). У 30-летнего Хукера 20 побед (10 нокаутом) и восемь поражений.