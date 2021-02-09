Хрюнов заявил, что у соперника Дацика есть нелегальные спонсоры из Африки

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что соперник Вячеслава Дацика Тайсон Дижон имеет «серьезных спонсоров из африканских стран».

«Этот человек однажды проводил поединок по правилам смешанных единоборств на моем шоу, доставил немало проблем, имеет очень сложный характер, имеет очень сложных спонсоров из каких-то африканских стран, — цитирует Хрюнова РЕН ТВ. — Те слухи, которые были, о предложении разместить рекламу презервативов, касались именно этого спортсмена. Я имею в виду на перчатках. Есть у меня информация о том, что он мотивирован, опять же, нелегальными силами: у него есть предложение получить бонус в случае победы над Вячеславом».

Бой Дацика и Тайсона Дижона пройдет в рамках нового турнира «Короли ринга». В главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Турнир «Короли ринга» пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». Поединки в прямом эфире будет транслировать РЕН ТВ.