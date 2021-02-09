Алджамейн Стерлинг: «Если не смогу перевести Яна, сяду на велосипед»

Соперник чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Алджамейн Стерлинг поделился некоторыми деталями плана на бой, а также рассказал о своих последних тренировках.

«Недавно я работал над локтем с вращением, и Мераб проставил мне хороший фингал, — сказал Стерлинг. — Мы делали такое упражнение — я закладываю обманку, меняю уровни и выхожу с локтем с вращением. Но перед самым лицом Мераба я должен остановить его, а он должен остановить свой правый хук. Но тут я как-то резко перекрутился с локтем, еле успел остановить, а Мераб не погасил инерцию и зарядил мне мощнейший правый хук в глаз. Глаз заплыл, мне пришлось применять мази и массажер, чтобы фингал рассосался. Причем, у меня от этого удара в мешке под глазом какой-то шарик как будто катается...

Думаю, в этой ситуации с локтем есть и моя вина, но мне просто нужно оттачивать локоть и мои излюбленные мини-ловушки. После Мераба в субботу я спарринговал с Каем Камакой (полулегковесом UFC — Прим. «СЭ») и очень сильно устал. Не совсем в своей тарелке чувствовал себя по кардио. Моей задачей было навязывать высокий темп, много двигаться, много футворка. В ближайшем бою [с Яном] я планирую залазить на велик, если не смогу его перевести. Конечно, я планирую форсировать грэпплинг, но если не получится, хочу точно знать, что буду способен много двигаться на хорошем футворке, порхать, как бабочка и жалить, как пчела.

В воскресенье я был в «10th Planet», мы джитсили с Густаво, он запрыгнул на меня со страшной гильотиной и сильно защемил мне шею. У меня и так были проблемы с шеей, а после этого, Господи Иисусе... Причем, это была обычная БЖЖ-разминка, мы просто немного возились, разогревались, а он накинул жесточайшую гильотину. Теперь я не могу поворачивать нормально шею. Влево вообще не могу повернуть ее, из глаз сразу искры сыплются", — сказал Стерлинг на своем ютуб-канале «FunkMasterMMA».

Поединок Яна и Стерлинга пройдет 6 марта на UFC 259.