Опубликовано полное видео драки Дацика и Тарасова на пресс-конференции

YouTube-канал True Gym MMA опубликовал полное видео драки бойцов Вячеслава Дацика и Артема Тарасова на пресс-конференции, посвященной боксерскому турниру «Короли ринга».

Бой Дацика с Тарасовым состоялся в апреле 2019 года. Тарасов одержал победу: после третьего раунда Дацика дисквалифицировали за использование запрещенных приемов. Поединок проходил по правилам MMA, Тарасов после поединка заявил, что сломал о голову оппонента обе руки. После этого он перенес пять операций.