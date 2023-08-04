Хрюнов заявил, что решение Нурмагомедова не тренировать Маска вызывает уважение

Промоутер Владимир Хрюнов отреагировал на решение россиянина Хабиба Нурмагомедова отказаться тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед боем против Марка Цукерберга.

«Хабиб — человек своих собственных убеждений и, очевидно, относится к тому, чему посвятил свою жизнь, очень верно. Это целостность о представлении вида спорта, жизни. Поэтому считаю его решение правильным, это вызывает огромное уважение к Хабибу», — сказал Хрюнов ТАСС.

Ранее Цукерберг и один из самых богатых людей мира Илон Маск согласились подраться друг с другом в октагоне.