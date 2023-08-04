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ММА

Сегодня, 11:48

Хрюнов заявил, что решение Нурмагомедова не тренировать Маска вызывает уважение

Виктория Кравченко
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Промоутер Владимир Хрюнов отреагировал на решение россиянина Хабиба Нурмагомедова отказаться тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед боем против Марка Цукерберга.

«Хабиб — человек своих собственных убеждений и, очевидно, относится к тому, чему посвятил свою жизнь, очень верно. Это целостность о представлении вида спорта, жизни. Поэтому считаю его решение правильным, это вызывает огромное уважение к Хабибу», — сказал Хрюнов ТАСС.

Ранее Цукерберг и один из самых богатых людей мира Илон Маск согласились подраться друг с другом в октагоне.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Источник: https://tass.ru/sport/18443581
Хабиб Нурмагомедов
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