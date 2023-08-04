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Сегодня, 09:49

Источник сообщил, что Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя против Цукерберга

Виктория Кравченко
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком против Марка Цукерберга.

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны», — сказал источник ТАСС.

Ранее Цукерберг и один из самых богатых людей мира Илон Маск согласились подраться друг с другом в октагоне.

24 июля Цукерберг получил второй по уровню пояс в системе бразильского джиу-джитсу. Он установил на заднем дворе октагон, чтобы подготовиться к поединку.

Маск в прошлом месяце возглавил список самых дорогих людей мира по версии Forbes.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Хабиб Нурмагомедов
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