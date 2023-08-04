Трояновский считает Дацика фаворитом боя с Томпсоном

Российский боксер Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от боя между россиянином Вячеславом Дациком и британцем Оли Томпсоном.

«Я считаю, что у Вячеслава Дацика по правилам бокса шансов больше победить, чем у Томпсона, потому что Вячеслав сейчас выступает часто. Он в хорошей форме, он мотивирован, и я думаю, что здесь он одержит победу», — цитирует Трояновского РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Мероприятие состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.