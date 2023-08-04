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ММА

Сегодня, 11:26

Молдавский рассказал, как в 18 лет участвовал в турнире по сумо

Виктория Кравченко
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Российский боец Fedor Team Валентин Молдавский рассказал, как будучи студентом, принял участие в турнире по сумо.

«Было дело. Денег чуть-чуть дали и поехал. Мне было 18 лет, я учился в университете и тренировался. Тренер мне сказал: «Завтра проводят турнир по сумо, надо поехать в другой город». Предложили деньги и суточные. Ну а почему бы не попробовать? Поехал, попробовал. Две схватки выиграл, а потом сам себе проиграл. Первого соперника я заставил коснуться рукой, второго — вытолкнул из круга, а с третьим — коснулся рукой мата и проиграл. Специальных тренировок я не проводил, просто один день поучаствовал», — цитирует Молдавского MMA.Metaratings.ru.

У бойца 11 побед в 14 профессиональных поединках по ММА, титул чемпиона Европы и вице-чемпиона России по ММА среди любителей, а также две победы на чемпионате мира и победа на чемпионате Европы по боевому самбо.

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