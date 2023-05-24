Хрюнов: «Один человек подошел и обнюхивал Александра Емельяненко — пахнет ли от него вином»

Промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от поединка по правилам ММА между Александром Емельяненко и блогером Евгением Ершовым.

«Я вчера заметил уникальную вещь! Я не назову вам фамилию этого человека: он подошел и обнюхивал Емельяненко — от Александра пахнет вином или не пахнет. Я бы посоветовал брать газоанализаторы (улыбается). Поэтому и поставили этот бой главным — все будут ждать, выйдет ли Александр, в какой будет форме. Скажу так: ожидания максимальные, а как получится — посмотрим», — приводит Sport24 слова Хрюнова.

В пятницу, 26 мая, Емельяненко проведет поединок против блогера Евгения Ершова в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Ранее стало известно, что Емельяненко получил медицинский допуск к этому бою.