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Арутюнян — о дебюте Емельяненко в ММА: «Иван решил заработать на своей фамилии»

Алина Савинова
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Глава поп-ММА лиги «Наше дело» Артур Арутюнян поделился мнением о дебюте Ивана Емельяненко в смешанных единоборствах.

— Как вам визуальная форма Ивана Емельяненко? Ясно, что оценивать его бои не будем. Их просто нет.

— Про Ивана Емельяненко не вникал, первый раз про него услышал, когда наши коллеги анонсировали турнир, — приводит «КП Спорт» слова Арутюняна.

— Зачем Ивану это все? Он уже возрастной, и тут решил зайти в ММА.

— В принципе, понятно зачем: в поп-ММА сейчас хорошие гонорары, Иван решил заработать на своей фамилии. Жил в Старом Осколе и решил вырваться в столицу. Но это всего лишь мои предположения.

— Ваш прогноз: Иван будет лучше в клетке, чем Александр?

— Не скажу про его спортивное прошлое, так как не знаю ничего о нем. Но, если выходит в клетку, значит готов удивлять. Бой нам все покажет.

Иван — младший из братьев Емельяненко. 26 мая он проведет поединок против Алексея Леденева на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.

Источник: https://www.kp.ru/sports/smeshannye-edinoborstva-mma/artur-arutyunyan-o-debyute-v-mma-samogo-mladshego-brata-emelyanenko/
Иван Емельяненко
ММА
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