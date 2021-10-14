Дмитрий Комбаров о шутке Хабиба про драку в метро: «Хороший юмор, в стиле UFC. Вы слишком серьезно относитесь к этому»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров поделился мнением о шутке бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Нурмагомедов выложил в Instagram фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Так Хабиб намекнул на драку в московском метро, в ходе которой заступившийся за девушку мужчина был избит тремя уроженцами Дагестана.

— Хороший юмор, в стиле UFC. Вы слишком серьезно относитесь к этому и пытаетесь раздуть из мухи слона. Хабиб пошутил абсолютно в другой плоскости, он хотел подколоть Конора, вот и всё. Можно было по-другому, можно было часами сидеть и придумывать шутку. В UFC это нормально, не думаю, что он когда писал это думал о политической плоскости, исключительно юмор, — приводит matchtv.ru слова Комбарова.

Роман Ковалев — мужчина, заступившийся за девушку в метро, был избит тремя уроженцами Дагестана. Позднее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль за проявленное мужество и неравнодушие.