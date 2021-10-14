Дмитрий Комбаров о шутке Хабиба про драку в метро: «Хороший юмор, в стиле UFC. Вы слишком серьезно относитесь к этому»
Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров поделился мнением о шутке бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Ранее Нурмагомедов выложил в Instagram фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Так Хабиб намекнул на драку в московском метро, в ходе которой заступившийся за девушку мужчина был избит тремя уроженцами Дагестана.
— Хороший юмор, в стиле UFC. Вы слишком серьезно относитесь к этому и пытаетесь раздуть из мухи слона. Хабиб пошутил абсолютно в другой плоскости, он хотел подколоть Конора, вот и всё. Можно было по-другому, можно было часами сидеть и придумывать шутку. В UFC это нормально, не думаю, что он когда писал это думал о политической плоскости, исключительно юмор, — приводит matchtv.ru слова Комбарова.
Роман Ковалев — мужчина, заступившийся за девушку в метро, был избит тремя уроженцами Дагестана. Позднее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль за проявленное мужество и неравнодушие.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/boxing/matchtvnews_NI1419611_Dmitrij_Kombarov_Vy_slishkom_serjezno_otnosites_k_shutke_Khabiba_i_pytajetes_razdut_iz_muhi_slona
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