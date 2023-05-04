Хрюнов исключил организацию боя между Бастой и ST в качестве фанатов ЦСКА и «Спартака»

Известный промоутер Владимир Хрюнов считает невозможным организацию боя между артистами Александром ST Степановым и Василием Бастой Вакуленко.

«Был бы интересен бой с точки зрения шоу между рэперами и болельщиком «Спартака» Александром ST Степановым и поклонником ЦСКА Василием Бастой Вакуленко? Есть феномен футбольных болельщиков — они болеют за футбольные клубы. Вряд ли такой бой целесообразен или возможен. «Спартак» против ЦСКА — это футбольное противостояние, чем бы другим это не наполняли», — сказал Хрюнов Legalbet.

В 25 турах РПЛ «Спартак» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В активе ЦСКА 48 баллов и четвертое место.