Имамшафи Алиев подерется с экс-претендентом на титул 16 июня на Bellator 297

Непобежденный российский средневес Имамшафи Алиев (9-0) проведет второй поединок в Bellator против экс-претендента на титул, пятого номера рейтинга в среднем весе Остина Вандерфорда (11-2) 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США, сообщает Bellator.

Алиев дебютировал в Bellator осенью 2022-го на Bellator 288, одолев Шона Коннора Фэллона (16-8) техническим нокаутом в первом раунде.

Вандерфорд идет на серии из двух поражений. Проиграв Гегарду Мусаси (49-8) в титульном поединке в феврале 2022-го техническим нокаутом в первом раунде, он вернулся в октагон в августе и потерпел второе поражение от Аарона Джеффери (13-4), так же проиграв техническим нокаутом в первом раунде.

Вандерфорд также известен тем, что является мужем экс-бойца UFC Пейдж Ванзант (8-5).