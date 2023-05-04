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Сегодня, 13:10

Камил Гаджиев назвал свою версию топ-15 лучших российских бойцов

Отдел единоборств «СЭ»
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Президент Fight Nights Камил Гаджиев принял участие в голосовании «СЭ» за топ-15 лучших российский бойцов на данный момент.

На первое место Гаджиев поставил 31-летнего Ислама Махачева, на счету которого 24 победы и одно поражение в ММА.

Полностью рейтинг от Гаджиева выглядит следующим образом:

1. Ислам Махачев

2. Сергей Павлович

3. Анатолий Малыхин

4. Усман Нурмагомедов

5. Никита Крылов

6. Мовсар Евлоев

7. Вадим Немков

8. Магомед Анкалаев

9. Петр Ян

10. Арман Царукян

11. Анатолий Токов

12. Александр Волков

13. Умар Нурмагомедов

14. Валентин Молдавский

15. Роман Копылов

Рейтинг лучших бойцов России. Лучшие бойцы России вне зависимости от весовых категорий. Глобальное голосование
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
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