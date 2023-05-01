Хорхе Масвидаль не исключил своего возвращения в MMA

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-17) заявил, что может вернуться в смешанные единоборства, хоть и признает, что его реакция сильно упала.

«Я так люблю этот спорт, брат, — сказал Масвидал ESPN. — Я никогда не скажу, что не вернусь, потому что я так люблю этот спорт. У меня столько прекрасных воспоминаний, которые останутся со мной навсегда. Так что я никогда не скажу, что не смогу вернуться.

С 37 лет я почувствовал, что мои рефлексы и время реакции сильно упали. Они больше не те, что раньше. При этом не забывайте, что я сражаюсь со снайперами, с лучшими в мире бойцами".

Масвидаль проиграл Гилберту Бернсу (22-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.