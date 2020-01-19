Холм победила Пеннингтон на UFC 246

Экс-чемпионка UFC в женском наилегчайшем дивизионе Холли Холм на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США) в соглавном бою вечера победила Ракель Пеннингтон. 38-летняя американка победила свою 31-летнюю соотечественницу по очкам единогласным решением судей.

На счету Холм в ММА — 13 побед и 5 поражений. Последний бой она проиграла действующей чемпионке Аманде Нуньес техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 239. У Пеннингтон 10 побед и 8 поражений.

В главной схватке вечера ирландец Конор Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне. Бой пройдет в полусреднем весе — привычном для Ковбоя.