Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Холм победила Пеннингтон на UFC 246

08:00
Холм победила Пеннингтон на UFC 246. Фото MMA Fighting
Холм победила Пеннингтон на UFC 246. Фото MMA Fighting

Экс-чемпионка UFC в женском наилегчайшем дивизионе Холли Холм на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США) в соглавном бою вечера победила Ракель Пеннингтон. 38-летняя американка победила свою 31-летнюю соотечественницу по очкам единогласным решением судей.

На счету Холм в ММА — 13 побед и 5 поражений. Последний бой она проиграла действующей чемпионке Аманде Нуньес техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 239. У Пеннингтон 10 побед и 8 поражений.

В главной схватке вечера ирландец Конор Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне. Бой пройдет в полусреднем весе — привычном для Ковбоя.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир