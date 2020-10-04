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Холм победила Алдану в главном поединке UFC Fight Night

08:18
Холли Холм.
Холли Холм.

Американская боец ММА Холли Холм одержала победу в поединке с мексиканкой Ирен Алданой. Их бой был главным на турнире UFC Fight Night.

Поединки прошли на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Главный бой состоялся в рамках легчайшего веса у женщин (до 61,7).

Холм победила единогласным решением судей (50-44, 50-45, 50-45). 38-летняя американка одержала 14 побед в ММА при пяти поражениях. 32-летняя мексиканка победила 12 раз при шести поражениях.

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