Холлоуэй рассчитывает на бой с Махачевым: «Он является наследником Хабиба»

Бывший чемпион UFC в полулегком весе американец Макс Холлоуэй считает, что в скором будущем может провести бой с российским легковесом Исламом Махачевым.

«Я все еще могу подняться в легкий вес, а там есть Ислам Махачев, который тренируется с Хабибом и является его наследником, — заявил Холлоуэй в интервью RT Sport MMA. — Не хочу раскрывать все карты, рассказывая о том, как я собираюсь ему противостоять, потому что мы можем встретиться с этим парнем уже в ближайшем будущем».

В главном событии турнира UFC Fight Night 197, который состоится в ночь на 14 ноября в Вегасе, Холлоуэй сразится с Яиром Родригесом. На счету бывшего чемпиона 22 победы и 6 поражений.

30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби Махачев болевым приемом выиграл у Дэна Хукера. В активе Махачева 21 победа и 1 поражение.