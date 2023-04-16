Холлоуэй поделился ожиданиями от боя Волкановски и Родригеса

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (24-7) уверен, что временный чемпион Яир Родригес (15-3) даст очень тяжелый бой чемпиону Александру Волкановски (25-2).

«Я думаю, что это будет более конкурентный и напряженный поединок, чем думают люди, — сказал Холлоуэй на пресс-конференции. — Яир — супернеудобный боец, с которым сложно драться, потому что он очень быстрый, долговязый, взрывной. Волк — суперкрутой парень, к которому нужно быть готовым. Сложно подобрать спарринг-партнеров, которые имитировали бы его стиль. Я буду смотреть этот бой, но назвать победителя не могу. Я уверен, что это будет очень сложный бой для обоих парней. Победит сильнейший».

Волкановски и Родригес подерутся 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.