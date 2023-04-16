Дана Уайт рассказал, что должен сделать Перейра, чтобы получить бой за титул

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что матчмейкеры работают над организацией следующего боя экс-чемпиона в среднем весе Алекса Перейры (7-1).

«Чтобы войти в число претендентов на титул [в полутяжелом весе], ему нужно побить кого-нибудь. Он должен подняться в полутяжелый вес и побить реального топа. Сейчас мы над этим работаем», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

Исраэль Адесанья (24-2) нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.