Холлоуэй на взвешивании оказался немного тяжелее Порье

В Атланте состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 236, во главе которого Макс Холлоуэй и Дастин Порье проведут реванш за временный титул чемпиона в легком весе.

По ее результатам 27-летний Холлоуэй немного перевесил соперника, его вес составил 70,3, килограммов, Порье - 70,0.

Бой состоится в ночь с 13 на 14 апреля.

Отметим, что победитель может стать ближайшим соперником российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.