Холлоуэй на взвешивании оказался немного тяжелее Порье

В Атланте состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 236, во главе которого Макс Холлоуэй и Дастин Порье проведут реванш за временный титул чемпиона в легком весе.
По ее результатам 27-летний Холлоуэй немного перевесил соперника, его вес составил 70,3, килограммов, Порье - 70,0.
Бой состоится в ночь с 13 на 14 апреля.
Отметим, что победитель может стать ближайшим соперником российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
The #UFC236 main event is official, and @DustinPoirier had some words for @BlessedMMA after making weight. 👀👀– MMA Junkie (@MMAjunkie) 12 апреля 2019 г.
Full story: https://t.co/V996i482nu pic.twitter.com/Dp2DAZhesJ
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