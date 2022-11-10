Хирн назвал возможных соперников Альвареса, если реванш с Биволом не состоится

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал боксеров, против которых может выйти абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-2), если его реванш с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0) не состоится.

«Для Сауля важно найти бой, который его действительно мотивирует, — сказал Хирн на шоу DAZN. — Я могу назвать имена, но никого всерьез мы не обсуждали. Крис Юбенк-младший. Джон Райдер, если он победит Зака Паркера, то станет обязательным претендентом. Возможно, Хайме Мунгия в Мехико?

Есть разные варианты, но сейчас мы сфокусированы на Биволе. Прямо сейчас то поражение разжигает в нем [Альваресе] огонь. Он хочет отомстить. Сауль по своей природе победитель. Может быть, он подерется с [Джермаллом] Чарло. Может быть, с победителем боя Бенавидеса и Планта. Сауль говорил им: «Деритесь между собой, и тогда мы организуем громкий бой». Если Бенавидес победит Планта, то его поединок против Сауля будет реально громким. Но сейчас Сауль хочет отомстить за поражение Дмитрию Биволу".

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (США).