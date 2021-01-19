Хавьер Мендес: «У Усмана Нурмагомедова подбородок Хабиба. Недавно легко съел колено уровня Масвидаль-Аскрен»

Тренер АКА Хавьер Мендес поделился мнением о потенциале 22-летнего брата Хабиба Нурмагомедова Усмане (11-0).

«Он самый талантливый боец среди всех, кого я тренировал. Он чистый талант, очень одаренный парень. Ему нужно еще много работать, но диапазон его навыков огромен — он может работать с левой руки, правой, джебовать, бить локтями, коленями, любые кики. Он может абсолютно все. Да — пока он все это может не на высочайшем уровне, но смотрите сами. Если боец может легко воссоздавать Люка Рокхольда, не будучи Люка Рокхольдом, или Хабиба или Оскара де ла Хойю — даже если он это все применяет еще не на высочайшем уровне, все равно он потрясающе талантливый. Я называю его «Финишер», потому что если он потряс соперника, то обязательно добьет его. Единственное, ему обязательно нужно добавлять в ментальном отношении.

У него хабибовский подбородок, даже не сомневайтесь. На одном из последних своих боев, по-моему, в UAE Warriors он съел колено в подбородок навстречу. Любой боец уснул бы после такого колена. Помните, Хорхе Масвидаль нокаутировал тем коленом Бена Аскрена?

Вот Усману прилетело точно такое же колено, просто люди этого не видели. Колено зашло в подбородок, но Усман просто прошел сквозь него как ни в чем не бывало. Я был просто в шоке: «Воооу... Вот это да». Понимаете, это не был удар вскользь или сбоку, это были две силы, которые столкнулись в лоб — колено и подбородок. И он легко выдержал удар. У меня просто закатились глаза от удивления", — сказал Мендес в интервью «Спорт-Экспресс».

2 октября прошлого Усман Нурмагомедов подписал контракт с Bellator, где будет выступать в легком весе.

(Никита Горшенин)

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