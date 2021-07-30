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Хавьер Мендес: «Мы даже близко не увидели весь потенциал Хабиба в UFC»

00:34
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Тренер Хабиба Нурмагомедова по ударной работе Хавьер Мендес считает, что бывший чемпион в легком весе не успел показать в UFC все, на что он способен.

«Хабиб не раскрыл весь свой потенциал. Даже близко нет. Он способен на гораздо большее. В последнем бою он уже эффективно бил кики, что показывает его прогресс. Если бы Хабиб не закончил, в последующих боях мы бы увидели еще больше новых вещей от него», — сказал Мендес на своем YouTube-канале «JavierMendezAKAPodcast».

Нурмагомедов провел последний бой в октябре прошлого года, задушив Джастина Гэтжи в поединке за титул легкого веса на UFC 254. В марте боец объявил о завершении карьеры.

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Никита Горшенин все материалы автора

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