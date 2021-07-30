Бенил Дариуш: «Капитализм и власть корпораций лучше, чем коммунизм»

Боец легкого веса UFC Бенил Дариуш объяснил, чем власть корпораций лучше, чем власть государства-диктатора.

«Никто не хочет коммунизм или социализм в своей стране, — говорит Дариуш на шоу «Candace». — Эти системы уничтожают страны и жизни. Вообще, все эти понятия — «коммунизм», «социализм» — всё это можно назвать одним словом — «марксизм». Разница между социализмом и коммунизмом только в том, что одно из этих явлений просто убьет тебя медленнее, чем другое, но все равно убьет. Моя жена — вьетнамка, ее родители столкнулись с марксизмом. Они еле успели убежать из страны от марксистов. Ее отец уплыл на лодке, которая только одна из десяти спаслась от преследования. Ее мама в последнюю минуту успела покинуть родной дом и не попасться в руки марксистов. Если бы их поймали, они оказались бы в лагере или тюрьме.

Марксизм делает из государства бога. Государство — номер один, и люди отдают ему все свои права. Государство обещает процветание и рост, но они никогда не наступают. Люди, которые ругают капитализм, говорят, вот, мол, эти корпорации правят нами. Но у корпораций очень мало силы и власти. Вы перестаете покупать ее продукцию, и их власти приходит конец. У государства же вы никогда не заберете власть. А если что-то дается кому-то бесплатно, то потом это можно отобрать только через кровь. Поэтому история показывает, что коммунизм и марксизм отдают власть только через кровь".

15 мая Дариуш победил Тони Фергюсона единогласным решением на UFC 262.