Тренер Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева по ударной работе Хавьер Мендес ответил на вопросы болельщиков на своем YouTube-канале «JavierMendezAKAPodcast».

Фанат: «Тренер, какого действующего бойца коллектив АКА уважает больше всего?»

Хавьер Мендес: «Ислама Махачева. Так как Хабиб уже не действующий боец, то Ислам. Все его уважают»

17 июля Махачев победил Тьяго Мойзеса удушающим приемом в 4-м раунде главного события вечера на UFC Vegas 31.