Хавьер Мендес: «Ислам Махачев — самый уважаемый действующий боец в зале АКА»
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Тренер Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева по ударной работе Хавьер Мендес ответил на вопросы болельщиков на своем YouTube-канале «JavierMendezAKAPodcast».
Фанат: «Тренер, какого действующего бойца коллектив АКА уважает больше всего?»
Хавьер Мендес: «Ислама Махачева. Так как Хабиб уже не действующий боец, то Ислам. Все его уважают»
17 июля Махачев победил Тьяго Мойзеса удушающим приемом в 4-м раунде главного события вечера на UFC Vegas 31.
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