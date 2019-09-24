Хавьер Мендес: «Хабибу не нужен никакой специальный спарринг-партнер»

Хавьер Мендес, тренер бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, ответил на вопрос, понадобится ли россиянину новый спарринг-партнер.

— Хабибу не нужен никакой специальный спарринг-партнер, — заявил Мендес AKA Fight News. — У него есть всё необходимое для тренировок в каждой области. Все виды единоборств командой покрыты.

7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.