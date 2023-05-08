Хасбика с друзьями задержали в Дагестане за нарушение ПДД

Полиция Дагестана сообщила о задержании блогера Хасбуллы Магомедова и его друзей за нарушение правил дорожного движения, сообщает МВД Дагестана.

Сегодня, 8 мая, блогер был замечен в окружении своих товарищей, где отмечал чью-то свадьбу.

Сообщается, что кортеж блогера выехал на улицы и стал мешать другим участникам дорожного движения. Празднество прервали сотрудники ГИБДД. Молодых людей задержали и доставили в полицию.

В отношении всех задержанных, включая блогера, составили протоколы об административном правонарушении.