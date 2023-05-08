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Сегодня, 21:10

Хасбика с друзьями задержали в Дагестане за нарушение ПДД

Виталий Косик
Корреспондент
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Хасбулла Магомедов (Хасбик) в окружении своих друзей.
Фото Кадр видеозаписи

Полиция Дагестана сообщила о задержании блогера Хасбуллы Магомедова и его друзей за нарушение правил дорожного движения, сообщает МВД Дагестана.

Сегодня, 8 мая, блогер был замечен в окружении своих товарищей, где отмечал чью-то свадьбу.

Сообщается, что кортеж блогера выехал на улицы и стал мешать другим участникам дорожного движения. Празднество прервали сотрудники ГИБДД. Молодых людей задержали и доставили в полицию.

В отношении всех задержанных, включая блогера, составили протоколы об административном правонарушении.

Источник: https://t.me/mvd_dagestan/3604
Хасбулла Магомедов (Хасбик)
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