Харитонов: «Яндиев провоцировал меня на разговоры о Федоре Емельяненко»

Боец Bellator Сергей Харитонов в интервью «СЭ» прокомментировал слова бойца UFC Адама Яндиева о том, что он в приватных разговорах с ним плохо отзывался о Федоре Емельяненко.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела.

Яндиев дал интервью блогеру Геннадию Голицыну, в котором в том числе заявил, что Харитонов в беседах с ним негативно говорил о бывшем чемпионе Pride и Rings Емельяненко.

«Это все выдумки, — сказал Харитонов. — Да, про Федора мне задавали вопросы, и он [Яндиев] провоцировал меня несколько раз на такие разговоры. Говорил: «Ты его круче, сильнее, ты его сомнешь, мне твои бои больше нравятся, чем Федора». Мы обсуждали, что я тренировался вместе с Федором, что он ушел из команды, а я остался, что произошел раздор. Я что-то говорил про Федора, какие-то вещи. А сейчас он [Яндиев] собрал все, непонятно что, лишь бы прикрыть свою задницу». (Илья Андреев)