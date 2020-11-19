Харитонов: «Яндиев понимал, что берет деньги в долг. Я уверен в этом на 200 процентов»

Боец Bellator Сергей Харитонов в интервью «СЭ» прокомментировал слова бойца UFC Адама Яндиева о том, что тот не брал у него деньги в долг.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела.

Конфликт между Харитоновым и Яндиевым возник на финансовой почве. Как Яндиев рассказал в интервью блогеру Геннадию Голицыну, Харитонов распространял слухи о том, что он берет деньги в долг и не возвращает. По словам Яндиева, он никогда не брал деньги в долг у Харитонова. При этом Яндиев не опроверг факта получения финансовых средств от Харитонова (но не в качестве займа).

— Вы гарантируете, что он понимал, что берет деньги в долг?

— Я на 200 процентов уверен в своих словах. Я не балабол. Зачем мне вообще об этом было говорить? Если бы эта ситуация не произошла, я бы, может, и не стал об этом говорить и думал бы, что пусть это на его совести останется, и что он когда-нибудь со мной рассчитается. Но ситуация произошла неприятная, вот и все. Пришлось об этом сказать, а так это не в моих правилах. (Илья Андреев)