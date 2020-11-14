Харитонов в драке с Яндиевым серьезно повредил глаз

Боец Bellator Сергей Харитонов в драке с бойцом UFC Адамом Яндиевым получил повреждение глаза. Спортсмен отправился в больницу, так как получил травму после драки в Лужниках.

«У Сергея поврежден правый глаз, ему внезапно ударили по нему. Скорее всего, это был перстень, не кастет. Сейчас делают снимки, сам глаз закрыт и поврежден внутри. Пока диагноз точно не поставлен», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 40-летний Харитонов получил несколько ударов кастетом, после чего ему понадобилась медицинская помощь. На видео, появившемся в сети, нет кастета, при этом лицо Харитонова залито кровью.