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Харитонов в драке с Яндиевым серьезно повредил глаз

00:57
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Боец Bellator Сергей Харитонов в драке с бойцом UFC Адамом Яндиевым получил повреждение глаза. Спортсмен отправился в больницу, так как получил травму после драки в Лужниках.

Конфликт Сергея Харитонова и&nbsp;Адама Яндиева.Харитонов получил побои после конфликта с бойцом UFC Яндиевым

«У Сергея поврежден правый глаз, ему внезапно ударили по нему. Скорее всего, это был перстень, не кастет. Сейчас делают снимки, сам глаз закрыт и поврежден внутри. Пока диагноз точно не поставлен», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 40-летний Харитонов получил несколько ударов кастетом, после чего ему понадобилась медицинская помощь. На видео, появившемся в сети, нет кастета, при этом лицо Харитонова залито кровью.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10001473

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