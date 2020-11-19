Харитонов сравнил Яндиева с Остапом Бендером

Боец Bellator Сергей Харитонов в интервью «СЭ» поделился мнением о характере бойца UFC Адама Яндиева.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела.

«Он свою серьезность поднимает до сих пор за счет того, что сфотографируется где-то. Я видел у него фотографию с губернатором Тульской области. Он просто подошел сфотографироваться, а везде подписывает: «Это мои братья». Люди увидели его один раз, подошли, сфотографировались, а он везде пишет, что это его братья. Это психологический момент, везде с известными людьми фотографируется, а потом пишет, что это его братья. Это специально, это хитрый ход, чтобы потом деньги просить у кого-то — типа он помогает кому-то. Хитрый. Ну Остап Бендер, знаете». (Илья Андреев)