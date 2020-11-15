Харитонов раскрыл новый факт о финансовом споре с Яндиевым

Боец Bellator Сергей Харитонов рассказал «СЭ», что жена бойца UFC Адама Яндиева — Аиша — указывала на то, что у Харитонова нет расписки о том, что Яндиев обязуется вернуть ему денежные средства.

13 ноября Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо во дворце спорта «Лужники» во время турнира по ММА. В результате Харитонов и Абдо были госпитализированы. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. По словам Харитонова, Яндиев взял у него в долг порядка миллиона рублей и не вернул.

«За месяц-два до этого его жена Аиша позвонила мне, — отметил Харитонов. — Говорит: «Сергей, а что такое? Ты же нам так просто давал (деньги)?» Я отвечаю: «Аиша, а ты откуда знаешь? Мы с Адамом вопрос решали». А она: «А у тебя есть расписки?» Я: «Аиш, все понятно, до свидания». Расписки — не расписки... Вот на меня чем давить стали — что у меня нет расписок. Нет расписки, значит, я лох. Пусть это на их совести будет. Я за свои слова готов ответить. Будет ли говорить мой друг Макс — его личное дело.

Если захочет говорить, то, думаю, он расскажет, как подарил Яндиеву 20 тысяч долларов на роды, а потом по 5 тысяч долларов каждый месяц давал. Я человек простой. Если сказал «отдам», значит, отдаст. У нас в кругу нет такого, чтобы кто-то писал расписки". (Илья Андреев)