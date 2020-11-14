Харитонов после избиения отказался писать заявление в полицию

Боец Bellator Сергей Харитонов после конфликта с бойцом UFC Адамом Яндиевым не стал обращаться в полицию. Спортсмен отправился в больницу, так как получил травму после драки в Лужниках.

«Полиция вроде бы задерживала того, с кем у Сергея произошла драка. Но Сергей сказал, что сам не поедет в полицию, и поехал в больницу, поскольку у него были травмы», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 40-летний Харитонов получил несколько ударов кастетом, после чего ему понадобилась медицинская помощь. На видео, появившемся в сети, нет кастета, при этом лицо Харитонова залито кровью.