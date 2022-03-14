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Сегодня, 15:33

Царукян дал прогноз на бой между Оливейрой и Гейджи

Давид Хачатрян
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Российский боец UFC Арман Царукян считает, что в титульном поединке между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи фаворитом является чемпион.

«Вообще непонятно, честно говоря, — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — Я думаю, что Оливейра выиграет. Это мое мнение. Опять же, кто как подготовится, кто как будет себя чувствовать. На этом уровне много факторов. Стилистически тоже непонятно. Я предполагаю, что чуть получше будет Оливейра. Но в то же время Гейджи бьет хорошо, может попасть и уронить. Как мы знаем, Оливейра падает от ударов, плохо держит удар. 50 на 50. Тяжело очень сказать».

Оливейра будет защищать титул UFC в легком весе против Джастина Гейджи (23-3) 7 мая на UFC 274.

Чарльз Оливейра
ММА
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