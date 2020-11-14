Харитонов получил побои после конфликта с бойцом UFC Яндиевым

Боец Bellator Сергей Харитонов получил побои после конфликта с бойцом UFC Адамом Яндиевым. Инцидент произошел в Лужниках после турнира по ММА.

Видео с инцидентом было выложено в Instagram Daghestan_MMA.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 40-летний Харитонов получил несколько ударов кастетом, после чего ему понадобилась медицинская помощь. На видео нет кастета, при этом лицо Харитонова залито кровью. Харитонов стоял на ногах, пытался атаковать Яндиева, но его сдерживала полиция.