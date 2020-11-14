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Харитонов получил побои после конфликта с бойцом UFC Яндиевым

00:31
Конфликт Сергея Харитонова и Адама Яндиева. Фото Instagram
Конфликт Сергея Харитонова и Адама Яндиева. Фото Instagram
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Боец Bellator Сергей Харитонов получил побои после конфликта с бойцом UFC Адамом Яндиевым. Инцидент произошел в Лужниках после турнира по ММА.

Видео с инцидентом было выложено в Instagram Daghestan_MMA.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 40-летний Харитонов получил несколько ударов кастетом, после чего ему понадобилась медицинская помощь. На видео нет кастета, при этом лицо Харитонова залито кровью. Харитонов стоял на ногах, пытался атаковать Яндиева, но его сдерживала полиция.

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