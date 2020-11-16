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Харитонов показал свое лицо после драки с Яндиевым

12:14
Сергей Харитонов. Фото Instagram
Сергей Харитонов. Фото Instagram
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Российский боец Bellator Сергей Харитонов выложил новое фото в Instagram. Он показал, как выглядит после драки с Адамом Яндиевым.

— Для спортсменов это обычное состояние после боя, переломы, сотрясения, ссадины и тд, я никогда не падаю духом и иду только вперед, уверен, что основные мои победы еще впереди. Выпал на неизвестное время, но уверен, что все заживет и хотя бы через полгода смогу вернуться, — написал Харитонов.

13 ноября боец UFC Адам Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо. Обоим потребовалась госпитализация. У Харитонова были диагностированы перелом орбитальной кости, перелом носа, сотрясение мозга.

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