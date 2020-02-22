Харитонов перевесил Родригеса перед боем в Белоруссии

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов (30-8) перевесил бразильца Фернандо Родригеса (11-6) перед боем за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WTKF.

Харитонов показал на весах 127 килограммов, Родригес — 126. Бой пройдет 23 февраля в казино М1 в Белоруссии. 39-летний Харитонов выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный.

На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года. 32-летний Фернандо Родригес одержал 11 побед (7 нокаутов) при 6 поражениях.

Перед главным боем вечера встретятся супертяжеловесы Максим Новоселов и Игорь Кузнецов.