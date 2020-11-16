Харитонов ответил на обвинения Яндиева во лжи

Боец Bellator Сергей Харитонов ответил на слова Адама Яндиева, который в недавнем видеообращении назвал его лжецом.

— Это на его совести, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — Он может придумывать любые истории. Одну, другую, третью, пятую, десятую. Я за свои слова могу ответить. То что я давал деньги, то что я встречал, то что я относился как к другу. Хорошо относился и к его жене.

13 ноября Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо во дворце спорта «Лужники» во время турнира по ММА. В результате Харитонов и Абдо были госпитализированы. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. По словам Харитонова, Яндиев взял у него в долг порядка миллиона рублей и не вернул. (Илья Андреев)