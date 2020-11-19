Харитонов отреагировал на слова Яндиева про «что-то нехорошее может произойти»

Боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал «СЭ» слова бойца UFC Адама Яндиева о том, что с Харитоновым может произойти «что-то нехорошее».

«Я никого не боюсь и иду только вперед. За кем правда — тот и сильнее», — сказал Харитонов.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. В среду в интервью блогеру Геннадию Голицыну Яндиев предостерег Харитонова, что с тем «что-то нехорошее может произойти», если он не прекратит давать интервью. (Илья Андреев)