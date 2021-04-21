Маздюк поделилась ожиданиями от боя Жанг и Намаюнас на турнире UFC 261

Боец Bellator Дарина Маздюк поделилась ожиданиями от поединка между Вейли Жанг и Роуз Намаюнас в рамках турнира UFC 261.

«Очень неоднозначный бой. Они обе в команде у моего менеджера. У обеих спортсменок очень большой опыт. Роуз до UFC дралась в Invicta. У Вейли колоссальный показатель.

По физухе Жанг мощнее, но Роуз очень жилистая. Я уверена, что в плане борьбы она очень мощная. Она выглядит худенькой, но это обманчиво. На стороне Вейли Жанг физическая сила, но с Роуз будет очень неудобно бороться, она может забороть Вейли. Можно быть сильнее и больше, но проигрывать именно жилистому, неудобному оппоненту. Физуха тут может не решить. Роуз давно не выступала, Жанг дерется гораздо чаще. Это тоже определенный плюс для китаянки", — цитирует Маздюк Metaratings.

Турнир UFC 261 пройдет в ночь на 25 апреля в Джексонвилле, штат Флорида.