Харитонов назвал сумму, которую ему задолжал Яндиев

Боец Bellator Сергей Харитонов назвал сумму, которую ему задолжал экс-боец UFC Адам Яндиев.

В пятницу стало известно, что Яндиев избил Харитонова после турнира ММА в Лужниках. У Харитонова диагностировали сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа.

— Я провел бой в Китае, прилетаю, звонит Адам: «Серега, так и так, нужны деньги, на месяц, займи 200 тысяч [рублей]». А у меня ситуация по деньгам тогда была непростая, я вкладывался в один бизнес, денег особо не было. Я говорю ему: «Адам, у меня ситуация сложная, но я по возможности дам тебе 200 тысяч». И я, понимая, что у него проблемы, беда, пошел в банк и взял кредит в банке. 1,5 миллиона рублей. И дал ему 200 тысяч. Проходит месяц, он еще раз звонит: «Серега, дай денег, первая возможность будет, сразу рассчитаюсь, отдам». Я говорю ему: «Адам, я в кредите, но дам тебе, конечно, 200 тысяч». И затем третий месяц он звонит, четвертый, пятый...

Потом он звонит снова, я ему говорю: «Адам, денег нет, у меня ситуация тяжелая». Он немного в обиде, ну ладно. И потом я познакомил его со своим другом Максимом, бизнесменом. Хороший мужик, фамилию называть не буду. Ну познакомил и познакомил.

Адам мне денег не отдал, прошло полгода, год, два. И тут Аиша всех обзванивает, просит, чтобы Адама поздравили с днем рождения. Он любит сразу говорить «брат, брат!» У него это любимое слово, он сразу всем «брат» говорит. Меня тоже попросила поздравить, и я отказался поздравлять.

Все-таки прошло время, я смотрю его Instagram, он то в частном самолете, то на отдыхе, то бои, а деньги отдавать не собирается. Какую сумму должен? Где-то миллион рублей, для меня это нормальная сумма.

«Подарил ему сумку из змеи и крокодила. А он говорит: «Серега, а купи сумку и моей жене». Харитонов — откровенно о Яндиеве