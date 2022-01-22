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Сегодня, 01:42

Хамзат Чимаев: «Сокрушите кого-нибудь, делайте деньги, будьте счастливы»

Евгений Козинов
Корреспондент

Непобежденный шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал новый пост в своем Instagram.

«Сокрушите кого-нибудь, делайте деньги, будьте счастливы», — написал Чимаев.

Публикация от Khamzat Chimaev (@khamzat_chimaev)

27-летний Чимаев является одним из самых популярных бойцов UFC. За карьеру он одержал 10 побед в 10-ти боях.

Последний бой Чимаев провел в конце октября. На турнире UFC 267 он победил Ли Джинглиана удушающим приемом в первом раунде.

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