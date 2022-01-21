Олега Тактарова избили в Мексике

Чемпиона турнира UFC 6 Олега Тактарова избили в Мексике.

Причиной стало то, что Тактаров заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля, утверждает журналист Александр Лютиков.

«Я попросил не терроризировать людей, предъявляйте все претензии ко мне. Они пускай идут домой, — сказал Тактаров. - Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, а меня били. Один прыгал на наручниках. Какой-то леской мне стягивали ноги. Минут 30 я лежал не двигался, но меня продолжали бить. Какая-то мафиозная структура. Когда полиция приехала, я вздохнул с облегчением. Понял, что выживу, потому что каждую секунду я думал, что умру. Оказалось, что это федеральная полиция».

На счету 54-летнего Тактарова 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи. Свой последний поединок он провел в 2008 году против американца Марка Керра.