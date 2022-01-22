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Сегодня, 02:40

Нурмагомедов прокомментировал снятие Топурии с UFC 270

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал снятие грузинского бойца Илии Топурии с турнира UFC 270 из-за положительного теста на коронавирус. Грузин должен был драться с канадцем Шарлем Жорденом.

«Мовсар, твой выход», — написал Нурмагомедов в комментариях под записью в Instagram о снятии Топурии с турнира.

Напомним, российский боец Мовсар Евлоеев изначально был соперником Топурии, но снялся с боя из-за положительного теста на коронавирус, на что грузинский боец резко отреагировал.

Хабиб Нурмагомедов
ММА
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