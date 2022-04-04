Энтони Смит: «Я не сильно впечатлен Анкалаевым»

Боец UFC Энтони Смит заявил, что не убегает от поединка с россиянином Анкалаевым

Пятый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Энтони Смит (36-16) ответил на сообщения фанатов, которые утверждают, что он избегает боя с россиянином Магомедом Анкалаевым (17-1).

«Он не из тех монстров, которых все без остановки обсуждают, — сказал Смит в интервью MMA Fighting. — Хорош ли он? Определенно да. Он допускает мало ошибок, у него нет явных пробелов в технике. Но он не так страшен, как все думали.

Многие говорили, что я избегаю боя с ним. Серьезно? У меня больше 50 боев за плечами. Я ни от кого не убегаю. Просто я не привык распевать дифирамбы, так как не сильно впечатлен им".

Ранее журналист Ариэль Хельвани писал, что бой Анкалаева и Смита может пройти в июле.

Анкалаев победил Тиаго Сантоса (22-10) единогласным решением судей (48 — 47, 49 — 46, 49 — 46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, Невада. Кроме того, Анкалаев одержал восьмую победу подряд и догнал бывшего чемпиона UFC Лиото Мачиду (26-11) по количеству выигранных подряд боев в полутяжелом весе.

Смит идет на серии из трех побед. В прошлом поединке он одолел в первом раунде сабмишном Райана Спанна (19-7) на UFC Fight Night 192 (18 сентября 2021).