Хамзат Чимаев будет драться в главном событии шоу UFC

Шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев на одном из турниров UFC получил главный бой вечера.

«Я получил главный бой вечера! Теперь мне ищут соперника. Дана Уайт, спасибо, что сдержал слово. Я готов драться с любым бойцом в любом месте», — написал Чимаев у себя в Twitter.

На турнире UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (США) Хамзат Чимаев победил американца Джеральда Миршерта. Он нокаутировал соперника уже в первом раунде на 17-й секунде. Бой проходил в рамках среднего веса.

26-летний Чимаев одержал девятую победу в девяти поединках (шесть нокаутов). У 32-летнего Миршарта 31 победа (шесть нокаутом) при 14 поражениях.

I have a date , now they looking for other side. Five round main event

Thank you @danawhite for keeping your word .

Anybody . Anytime . Anywhere #KhamzatSmash